Le ministère de l’Agriculture a annoncé, dans un communiqué publié mercredi 6 avril 2022, l’augmentation du prix d’achat des céréales auprès des agriculteurs, au titre de la récolte 2022.

Ainsi, le prix proposé à l’achat du blé dur passera de 100 D à 130 D/quintal (hausse de 30%), celui de blé tendre de 80D à 100 D/quintal, (+25%) et de l’orge et du triticale de 69D à 80 D/ quintal (+16%).

Cette mesure, prise en coordination avec le ministère du Commerce et du Développement des exportations, permettra d’augmenter la production des grandes cultures, ce qui est de nature à réduire les importations de céréales et de renforcer la sécurité alimentaire de la Tunisie, précise le département de l’Agriculture.

Il assure également vouloir œuvrer pour une meilleure productivité de la culture céréalière durant la saison 2021-2022, à travers l’amélioration des conditions de moisson et de récolte. Pour ce faire, il s’engage à fournir la dernière tranche de l’ammonitrate pour les cultures qui n’ont pas atteint le stade d’épis et assurer le suivi sanitaire des cultures ainsi qu’à intervenir lors de l’apparition de pathologies.

Le ministère s’engage aussi à réduire les pertes engendrées lors de la moisson, de transport et de collecte, appelant les agriculteurs à veiller à garantir le bon régalage des moissonneuses-batteuses, à éviter les incendies, en labourant les contours des champs et les voies avoisinantes, et à accélérer les procédures de transport et de stockage de la récolte.

Toutes les parties concernées vont œuvrer à mettre en place un plan adéquat pour assurer l’autosuffisance en céréale à partir de la prochaine saison, indique le communiqué.

En novembre 2021, le ministère de l’Agriculture avait révisé à la hausse les prix des céréales à la production y compris la prime de livraison.