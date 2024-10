Le monde arabe consomme 1,4 milliard de pains quotidiennement, ce qui montre l’importance de l’industrie céréalière dans la région, a indiqué le Secrétaire Général de la Fédération arabe des industries alimentaires (AFFI), Fadi Jabr, lors de la clôture de la célébration du 40e anniversaire de la Journée du pain arabe (du 7 au 8 octobre courant), dans la capitale jordanienne, Amman.

Cette manifestation initiée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en coopération avec la Fédération arabe des industries alimentaires (AFFI), commémore l’anniversaire de la tenue du premier congrès arabe international sur l’industrie céréalière, organisé en 1984, en Jordanie.

Ce congrès avait abordé le thème de l’industrie du pain et des céréales dans le monde arabe, ainsi que l’engagement de l’AFFI à se pencher sur la réalité et l’avenir de l’industrie du pain et des céréales, et à assurer le développement durable et la sécurité alimentaire dans le monde arabe.

L’économiste principal au Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord, Ahmed Mokhtar, a souligné la nécessité de reconnaître les changements requis dans la production et la consommation de pain. «L’avenir de l’activité de la boulangerie dans le monde arabe dépend de nos efforts collectifs de renforcer la durabilité et la productivité dans la chaîne des valeurs de la production, de l’alimentation et de l’approvisionnement outre une bonne gestion pour garantir la sécurité alimentaire».

Cette conférence a été couronnée par l’élaboration d’un plan d’action pour l’avenir afin de relever les défis et saisir les opportunités se présentant dans l’industrie céréalière. Ce plan d’action est à même de jouer un rôle crucial dans l’avenir de l’industrie céréalière dans la région arabe.

En Tunisie, la consommation du pain dans les foyers est de l’ordre de 42 kg par an, alors que la moyenne annuelle de la consommation d’un individu s’élève à 74 kg, selon des données publiées par l’Institut national de la consommation (INC) .

La consommation du pain, au cours du mois de ramadan, augmente de 25% par rapport à la consommation durant le reste de l’année, selon une déclaration précédente à l’Agence TAP de l’ancien directeur de l’INC, Tarek ben Jazia.

Le responsable avait évoqué une hausse du phénomène de gaspillage du pain dans le pays. Ainsi les statistiques montrent que seulement 900 mille pains sont consommés quotidiennement alors que près de 15,7 % des pains achetés par les Tunisien en pain sont, ensuite, jetés à la poubelle, soit l’équivalent de 100 millions de dinars par an.

La Tunisie importe 80% de ses besoins en blé tendre, ce qui signifie que 4 baguettes sur 5 sont fabriquées à partir de céréalies importées. Les importations du pays en blé représentent plus que 51% de nos importations alimentaires, selon Ben Jazia.