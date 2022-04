Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, fait part de son souhait de voir ” les Etats-Unis d’Amérique soutenir la Tunisie dans la voie qu’elle a empruntée pour instaurer une véritable démocratie, lutter contre la corruption et accélérer le rythme des réformes économiques et sociales”, lit-on dans un communiqué publié , mardi 5 avril 2022 par le département des Affaires étrangères.

Recevant l’ambassadeur américain en Tunisie, Donald Blome, venu lui rendre une visite d’adieu à l’occasion de la fin de ses fonctions, Jerandi a notamment souligné l’engagement de la Tunisie à aller de l’avant dans la consolidation de la démocratie participative et à respecter les échéances électorales conformément à la feuille de route annoncée par le président de la République.

Jerandi n’a pas manqué de rappeler le soutien continu que les Etats-Unis d’Amérique ont apporté à la Tunisie, que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral, en particulier l’aide présentée au pays pour surmonter les conséquences de la pandémie de Covid-19.

Jerandi et Blome ont aussi évoqué les possibilités de renforcer et d’élargir la coopération bilatérale entre les deux pays, afin qu’elle englobe de nouveaux secteurs à haute valeur ajoutée, dans le cadre d’une nouvelle approche qui prend en compte les spécificités de la conjoncture internationale.

A l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie, l’ambassadeur américain a été reçu successivement par le président de la République, Kaïs Saïed, et la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.