Le vice-président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouasker, affirme que “le président de la République a réaffirmé son soutien à l’instance électorale et son respect au rôle qu’elle joue”, et ce lors de leur entretien qu’il a eu lundi 4 avril 2022 au Palais de Carthage.

“Le président Saïed a réfuté la rumeur qui circule sur sa volonté de dissoudre cette instance et la remplacer par le ministère de l’Intérieur pour la supervision des élections”, a-t-il précisé.

Selon Bouasker, cité mardi par l’agence TAP, “le président de la République a mis en avant l’importance du rôle de l’instance électorale en tant qu’acquis de la Révolution, soulignant son respect pour son indépendance et sa disposition à lui apporter le soutien nécessaire en termes de matériel et de ressources logistiques et financières”.

Il assure que “le président a appelé l’ISIE à se tenir prête pour les différentes échéances électorales, et qu’elle ne fera l’objet d’aucune ingérence de sa part en ce qui concerne son rôle dans le processus électoral”.

Bouasker a, sur un autre plan, précisé que l’invitation qu’il a reçue de la part du chef de l’Etat était à titre personnel, ajoutant avoir fait part aux membres de l’ISIE de la teneur de l’entretien qui s’est articulé autour de la situation juridique de l’instance électorale.

Il ressort également de l’entretien que la possibilité d’amender la loi électorale et la loi organisant l’ISIE n’est pas écartée, a-t-il ajouté, précisant que l’amendement sera accompli dans un cadre participatif impliquant toutes les parties nationales dont l’ISIE.

S’agissant des prochaines échéances électorales, le vice-président de l’ISIE a indiqué que l’instance a entamé les préparatifs depuis fin janvier dernier.

“L’ISIE a établi les listes préliminaires des électeurs inscrits jusqu’à la fin de 2019 et autorisé les recours”, a-t-il indiqué, ajoutant qu’il a été décidé de lancer une campagne de sensibilisation à l’inscription aux élections immédiatement après le mois de Ramadan.