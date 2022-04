La deuxième séance des ” Jeudis des droits d’auteur “, organisés en partenariat avec l’OTDAV (Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins), sera consacrée, jeudi 6 avril 2022 au siège du MACAM Tunis à la Cité de la Culture Chedli Klibi, à la problématique des droits d’auteur et droits voisins dans le domaine de la peinture.

Ces ateliers, qui visent à sensibiliser les artistes plasticiens et les peintres au droit d’auteur et aux droits voisins, s’étendent sur une durée de trois mois et demi, tous les jeudis à trois heures de l’après-midi, et exceptionnellement les jeudis soirs du mois de Ramadan.

Lancés le 31 mars 2022 pour se poursuivre jusqu’au 07 juillet 2022 par le Musée national d’art moderne et contemporain et l’organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins dans le domaine des arts et métiers de la création sous le titre “Jeudi du droit d’auteur”, ces ateliers sont des ateliers interactifs et dynamiques entre artistes et encadreurs spécialisés dans le droit d’auteur et les droits voisins, visant à favoriser l’échange et le dialogue entre les artistes plasticiens participants.