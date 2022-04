Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, a examiné, lundi 4 avril 2022, avec le coordinateur résident des Nations unies en Tunisie, Arnaud Peral, les moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine de la formation professionnelle et de l’emploi et le renforcement de l’initiative privée.

Nsibi a souligné l’importance de développer les relations bilatérales et d’examiner les moyens possibles pour présenter le soutien technique nécessaire, mettant en relief l’impératif d’assurer une meilleure coordination des efforts avec les différents partenaires internationaux portant sur les programmes de coopération au service de l’intérêt du secteur.

Pour sa part, Peral a exprimé la disposition de l’organisation à réussir les programmes de coopération entre le ministère et l’organisation et son attachement à poursuivre le soutien et l’accompagnement technique pour consolider le secteur de l’emploi, de la formation et de l’initiative privée.