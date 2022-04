La production du phosphate commercial de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) a atteint, au cours au cours du premier trimestre de l’année 2022, environ 1,130 million de tonnes, selon le directeur central de la production de la compagnie.

Il s’agit donc d’une hausse de près de 750 mille tonnes par rapport à la même période de l’année 2021, malgré l’arrêt de la chaîne de production de la société à Redayef depuis 17 mois, et la perturbation du rythme de production à Om Laraayes depuis le début de l’année en cours, a-t-il précisé.

Du coup, il juge “globalement correct” le volume de la production du phosphate, pour le premier trimestre de 2022, et ce malgré les prévisions qui tablaient sur une production plus élevée. La société prévoyait une production de plus de 27% pour le premier trimestre 2022.

Ce volume de phosphate commercial réalisée au cours du premier trimestre 2022 a été produit dans les sites de Metlaoui, Mdhilla et Kef Eddour.