Myrage Pro, c’est le nom de la nouvelle agence dédiée de SEAT Tunisie. Elle est basée à Sfax. En réalité, elle n’est pas la dernière-née des agences de la marque, au contraire, elle fut même la première, car sa naissance remonte à 2010, selon les explications fournies du DGA D’Ennakl Automobiles.

Et comme vous pouvez bien le deviner, elle a évolué et a même pris des galons. Avec un investissement de l’ordre de 450 000 dinars, Myrage Pro 2022 compte une superficie de 760 m2 répondant aux exigences et spécifications internationales de la marque SEAT, dont un showroom, un atelier mécanique (service après-vente) et autre dédié à la vente de pièces de recharge.

Son inauguration a eu lieu jeudi 31 mars 2022 en présence de nombreux invités de la région, mais aussi, de l’équipe d’Ennakl Automobiles conduite par son directeur général adjoint, Ahmed Maher Jaïet, et bien entendu le gérant de l’agence, Sami Masmoudi, accompagné de son directeur administratif et financier, Mohamed Sahbi Jarraya.

Et pour mieux servir les clients SEAT, M. Masmoudi a pris soins de former ses employés, au nombre de 16.

Cette nouvelle ouverte, qui porte à 8 le nombre d’agences SEAT en Tunisie, montre la volonté d’Ennakl Automobiles de se rapprocher davantage de ses clients en vue de les servir comme il se doit.