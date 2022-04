La Tunisie entame, le 1er avril 2022, son mandat au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine pour la période 2022-2024, après son élection lors de la 40ème session du Conseil exécutif de l’Union africaine tenue à Addis-Abeba en février 2022.

Ce mandat sera l’occasion de confirmer l’engagement de la Tunisie à renforcer l’action africaine commune de manière à contribuer à la réalisation de la paix, de la sécurité et du développement durable pour les peuples de la région, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié vendredi.

Il s’agit également de construire des voies de confiance, de dialogue et de solidarité entre tous les pays africains, explique-t-il.

La Tunisie cherchera aussi, durant son mandat, à traduire sa vision de principe, affirmée par le président de la République, de trouver des solutions pacifiques, justes et durables aux différents problèmes africains et de s’attaquer aux causes des crises politiques, économiques et sociales, conformément aux objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine pour un continent africain sûr, stable et prospère.

Le département des Affaires étrangères souligne dans ce sens que ” la Tunisie aura à cœur de mener à bien, et de manière responsable, ses engagements envers le continent africain en matière de paix et de sécurité “, rappelant le rôle qu’elle a joué lors de mandat au Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2020-2021 ” en représentant l’Afrique et défendant avec sincérité et sérieux les intérêts et les enjeux du continent. ”

Il ajoute, en outre, que la Tunisie mettra à profit son expérience dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité, accumulée à travers sa participation à plusieurs opérations de maintien de la paix des Nations unies, notamment en Afrique, et ce dans le but de renforcer le rôle du Conseil et de contribuer aux efforts continentaux de prévention des conflits, d’instauration de la paix et de soutien de la stabilité en Afrique.