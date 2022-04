La chambre nationale des artisans du cuir et chaussure a exhorté le gouvernement à prendre des décisions urgentes et les mesures nécessaires pour sauver le secteur qui souffre de la pénurie des moyens et de l’absence du contrôle.

Lors d’une réunion tenue, jeudi, au siège de l’UTICA, Wajdi Dhouib, président de la chambre a estimé que la pandémie du COVID-19, et la situation économique délicate dans le monde, ont intensifié la fragilité des entreprises, outre l’impact de l’importation anarchique et le commerce parallèle, mais aussi la vente des chaussures de friperie qui ont envahi le marché tunisien, loin de toute mesure de contrôle.

Il a, dans le même sens, mis l’accent sur la pénurie flagrante de matières premières qui a été accompagnée de l’augmentation des prix contribuant fortement et directement à la détérioration de la situation, ce qui représente une menace sur la pérennité des entreprises incapables de poursuivre leurs activités, de préserver les postes d’emplois et d’honorer leurs engagements financiers.