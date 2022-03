Ce mercredi 30 mars 2022, c’était la cérémonie de remise des gains du Grand Jeu de Tunisie Telecom, “Marbou7a“ & “Saga Quiz“, cérémonie qui s’est déroulée au showroom de son partenaire dudit concours, en l’occurrence Suzuki, à Moncef Bey.

L’entreprise socialement responsable, a offert à cette occasion à pas moins de 36 gagnants, dont 19 pour « Marbou7a et 17 pour « Saga Quiz », des prix allant d’un chèque de 2 000 dinars à une voiture Suzuki Swift (50 000 dinars) pour une valeur totale de 420 000 dinars.

En effet, comme nous l’a expliqué Ramzi Ayedi, de la direction des Affaires commerciales et marketing à Tunisie Telecom, trois gagnants du jeu « Marbou7a » ont reçu les clés de leur cadeau, soit une Suzuki Swift d’une valeur de 50 000 dinars ; trois autres gagnants se sont vu remettre chacun un chèque de 40 000 dinars ; trois autres un chèque de 20 000 dinars chacun ; alors que les autres gagnants ont reçu 2 000 dinars chacun.

Mais pour M. Ayedi, le contenu divertissant de ces jeux comte plus que le montant de la financière de ces jeux. Et c’est très important, en ce sens que l’opérateur a réussi à établir une relation de confiance et de fidélité avec les participants.

Et bien entendu, Tunisie Telecom n’entend pas s’arrêter là. En effet, et pour fidéliser encore plus ses participants, la valeur des gains des gagnants, pour les prochains jeux, va s’élever à plus de 1,8 million de dinars pour environ 1,5 million de participants, affirme Ramzi Ayedi.

Voilà qui ne manquera d’attirer du monde.

