La Société nationale du Transport Interurbain (SNTRI) vient d’acquérir un premier lot de 5 nouveaux bus, sur 32 bus programmés dans l’objectif de développer son parc et d’améliorer ses services. C’est ce qu’a déclaré le PDG de la société, Hichem Assas, mercredi 30 mars 2022, assurant que cette acquisition s’inscrit dans le cadre d’un marché conclu il y a quelques temps par la société afin de faire face à la vétusté de son parc de bus ainsi que dans le cadre du plan mis en place par le ministère du transport pour restructurer le transport public.

Les nouveaux bus sont équipés de sièges confortables, d’entrées de recharge de téléphones portables, de deux appareils télé dans chaque bus, ainsi que d’un réfrigérateur qui sera mis à la disposition des passagers, selon le responsable.

Ce premier lot de bus sera consacré aux grandes lignes du sud en attendant les prochaines livraisons qui serviront les autres régions du pays, a-t-il dit. Le coût global des 32 bus s’élève à 12 millions de dinars.

La SNTRI recevra en avril, mai et juin 2022, 15 nouveaux bus (une moyenne mensuelle de 5 bus), alors que les 12 bus restants seront livrés durant le mois de juillet 2022, selon le PDG de la SNTRI.

Assas a appelé les citoyens à préserver les nouveaux bus, déclarant ” nous sommes attachés à réunir toutes les conditions de confort et de sécurité à nos passagers et nous espérons qu’ils contribuent, de leur côté, au maintien et à la préservation des différents moyens de transport mis à leur disposition “.