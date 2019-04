Les participants au dialogue régional sur le transport à Béja se disent mécontents de la qualité des services du transport dans la région et de la situation de la Société régionale du transport.

De ce fait, ils appellent à mettre en place une zone logistique à Medjez el Bab et le port Cap Negro et à exploiter la ligne ferroviaire Jendouba-Béja-Bizerte, car plusieurs zones de ce gouvernorat souffrent d’isolement et sont dépourvues de services de transport public.

En outre, ils estiment nécessaire de promouvoir de méga-projets qui soient stratégiques dans les secteurs du transport terrestre, maritime et ferroviaire.

A noter que le gouvernorat de Béja compte 163 bus, 605 permis de taxis, 394 permis de louage et 527 permis du transport rural.

Toutes les propositions issues du dialogue régional sur le secteur du transport dans le gouvernorat de Béja seront présentées à la présidence du gouvernement en vue de mettre en place une stratégie nationale de promotion de ce secteur, a promis le ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, Hédi Mekni.