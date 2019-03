La Société régionale du transport (SRT) de Nabeul va acquérir, au cours de cette année 2019, 36 nouveaux bus, dont 25 bus articulés destinés au transport urbain et 11 bus ordinaires pour le transport interurbain. C’est ce qu’a indiqué le responsable qualité, sécurité et communication de la société, Moez Elkeffi.

“Les investissements consacrés à l’acquisition de ces bus sont estimés à 19 MD”, a-t-il déclaré à l’agence TAP, faisant observer que ces bus seront répartis selon les priorités entre les différentes sections de la SRT à Nabeul et Zaghouan, au nombre 12 sections dont 10 relèvent du gouvernorat de Nabeul et 2 seulement du gouvernorat de Zaghouan”.

Il a rappelé que la société a acquis en janvier dernier, 4 bus climatisés et équipés de caméras de contrôle d’une valeur globale de 1,7 million de dinars (MDT), faisant savoir que la part de la section de Nabeul-Ville est de 2 bus, alors que les sections de Hammamet et de Kélibia obtiennent chacune 1 seul bus dédiés au transport entre ces villes et Tunis.

La société oeuvre à améliorer ses services en intensifiant l’investissement dans les équipements de transport et l’infrastructure afin d’améliorer la qualité du service et améliorer le rendement commercial de la société, selon ses propos.