Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a rencontré, mardi soir, au siège du département, le commissaire de l’Union européenne à l’élargissement et à la politique de voisinage, Olivér Várhelyi.

La réunion a porté sur les efforts fournis par la Tunisie en vue de lutter contre le phénomène de la migration irrégulière ainsi que sur les moyens et mécanismes de coopération pour y faire face, indiqué un communiqué du ministère.

Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération entre la Tunisie et l’Union européenne à travers le soutien des programmes de formation, l’échange de l’expertise et le développement des mécanismes logistiques et numériques utilisés dans le domaine de la sécurité.