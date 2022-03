Un projet de valorisation énergétique des déchets organiques pour la production du bio-hydrogène a été lancé, mardi 29 mars 2022, à Hammamet.

Il s’agit d’un projet de coopération de 5 ans renouvelables entre l’Institut des recherches pour le développement (France) et le ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Un laboratoire a été créé au sein de l’Institut supérieur des sciences biologiques appliquées, et des équipes de recherche tunisiennes et françaises vont travailler de concert sur le projet. C’est ce qu’a déclaré Hana Kanoun, première responsable et chercheure à ce laboratoire. ” C’est un évènement exceptionnel puisque ce laboratoire de recherches a une importance scientifique, économique et sociale. Il va œuvrer pour aboutir à des solutions au problème de gestion des déchets à travers l’adoption de nouveaux scénarios de valorisation”, a-t-elle ajouté.

Un petit noyau de chercheurs tunisiens a œuvré, depuis 2017, pour créer ce laboratoire, qui regroupe aujourd’hui 6 équipes de recherches polyvalentes réparties selon les 6 grands axes du projet de valorisation de déchets, a-t-elle détaillé.

Elle a fait état du succès des expériences de valorisation des déchets pour la production du bio-hydrogène en petite quantité au niveau du laboratoire. Cette réussite a poussé les dirigeants du projet à le développer dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut français de recherches pour le développement et de le transformer en un grand laboratoire.

La finalité est de passer, au futur, à la création d’une start-up ou une entreprise de valorisation énergétique des déchets pour la production de la biomasse.