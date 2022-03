La coopération entre la Tunisie et l’Union européenne et la situation sécuritaire dans la région ont été au centre de la rencontre, mardi 29 mars 2022, entre le ministre de la Défense nationale, Imed Memmiche, avec le commissaire européen en charge de la Politique de voisinage et de l’Elargissement, Olivér Várhelyi.

Cité dans un communiqué, le ministre de la Défense a salué “le soutien apporté par l’Union européenne à la Tunisie, et son importance au service de la sécurité et de la stabilité dans la région”.

S’agissant de la situation sécuritaire en Libye, Memmiche a affirmé que la Tunisie soutient le dialogue entre les parties libyennes en vue de restaurer la sécurité et la stabilité dans ce pays.

Pour sa part, le responsable européen a souligné, toujours selon le communiqué, la volonté de l’Union européenne de soutenir davantage la coopération avec la Tunisie, de renforcer les capacités de son institution militaire, de manière à lutter contre la migration irrégulière, le crime organisé et la contrebande.

Le responsable européen a invité la partie tunisienne à dresser une liste sur les besoins de la marine nationale.