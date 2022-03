Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a pris part à une réunion ministérielle à distance, les 26 et 27 mars, pour préparer la huitième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8), prévue les 27 et 28 août 2022 en Tunisie.

Placée sous le thème ” Priorités du développement en Afrique post-Covid “, la réunion enregistre la participation des ministres des Affaires étrangères des pays africains et des représentants des parties organisatrices, à savoir le Japon, l’ONU, la Banque mondiale et le PNUD.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, publié samedi, la réunion porte sur des thèmes et des recommandations relatifs au développement durable, à la paix et à la sécurité.