Appel à candidatures “Thoulathy” : projets de collaboration transfrontalière entre 20 organisations culturelles du “Sud” et 10 du “Nord”

Dans le cadre du programme de coopération internationale “All-Around Culture” (initiatives culturelles et civiques menées par les jeunes), programme cofinancé par l’Union européenne, l’Art Rue (espace de création, d’expérimentation et de recherche entre les pratiques et les cultures) et MitOst e.V. (ONG allemande qui promeut les échanges culturels et la citoyenneté active en Europe et dans ses régions voisines) lancent pour l’année 2022-2023 un appel à candidatures pour des projets de collaboration transfrontalière (” Cross-border collaboration “), dénommés “Thoulathy”.

La date limite de dépôt des candidatures et une proposition de collaboration entre 3 partenaires (2 partenaires de différents pays du Sud et 1 des pays du Nord) est fixée pour dimanche 8 mai 2022 (23H 59 CET).

“Thoulathy” souhaite initier et soutenir des collaborations d’organisations culturelles entre plusieurs pays divisés géographiquement en 2 groupes le Sud et le Nord.

Les Pays du “Sud” sont l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, la Palestine, le Soudan, la Syrie, le Tchad, la Tunisie, le Sahara Occidental et les communautés libyennes et syriennes de ces pays.

Quant aux pays du Nord, ils sont : Albanie, Allemagne, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malta, Monténégro, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tchéquie, Turquie, et les communautés libyennes et syriennes de ces pays.

Le principe de ce programme consiste à sélectionner 20 organisations culturelles du “Sud” et 10 organisations culturelles du “Nord” pour travailler ensemble en trios (2 organisations du Sud, 1 organisation du Nord) sur un projet de collaboration de 15 mois financé à hauteur de 40 000 euros.

Pendant toute la durée du projet, les participants sélectionnés bénéficieront d’un mentorat et d’un accompagnement par des professionnels de la culture, et participeront à 3 réunions de groupe internationales, prenant part à un réseau en pleine expansion.

L’idée de Thoulathy est de proposer un espace pour favoriser les partenariats et le partage de connaissances, soutenir le développement de capacités pour permettre aux organisations culturelles de collaborer au niveau régional/international en utilisant le mentorat et l’apprentissage par les pairs, renforcer les compétences en matière de transfert de connaissances et de dialogue interculturel entre les organisations culturelles et encourager la mobilité des acteurs culturels dans la région et à l’échelle internationale.

Il s’agit également de contribuer à la mise en réseau régionale et internationale des organisations travaillant avec les jeunes, les zones reculées et les communautés marginalisées.

Pendant la période de candidature, seront proposés des espaces interactifs en ligne permettant aux candidats d’en savoir plus sur le programme et de trouver des partenaires pour leurs idées de collaboration.