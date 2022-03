L’opérateur national de téléphonie fixe et mobile “Tunisie Télécom” a réalisé en 2021, les meilleures performances de l’Internet mobile en Tunisie par rapport à ses concurrents ” Orange” et “Ooreedoo”, sauvegardant ainsi la tête du podium pour la 3ème année consécutive, selon le baromètre de la performance sur les connexions internet mobiles.

Réalisé par la société nPerf, entreprise lyonnaise indépendante des opérateurs, ce baromètre qui aide à mesurer la qualité de la connexion Internet, repose sur les tests effectués par les Tunisiens eux -même pour mesurer la qualité des réseaux Internet fixes et mobiles, et ce à partir de l’application mobile nPerf disponible sur les iOS et Android.

Pour cette occasion, un trophée de nPerf a été accordé jeudi, 24 mars 2022, par le Directeur exécutif d’nPerf, Anthony Saroy, à Tunisie Télécom représentée par son PDG déléguée Syrine Tlili.

Selon ce baromètre, Tunisie Télécom a obtenu en 2021 une moyenne des scores de la totalité des tests complets effectués toutes technologies confondues ( 2G/3G/4G) de 53 105 n points, avec un taux de réussite d’accès au réseau mobile de 77,59%, contre 46 070 n points attribués à l’opérateur téléphonique “Orange” , et 44 979 n points pour celui de Ooredoo.

Ces tests concernent les mesures des débits montants, descendants, la latence, la navigation web sur les 5 pages les plus visitées dans le pays, ainsi que les différentes résolutions pour la plateforme de streaming, a expliqué le Directeur exécutif de nPerf, Anthony Saroy, soulignant que “ce score obtenu de manière objective, représente une référence mondiale”.

En ce qui concerne l’indicateur des débits descendants (qui désigne la quantité de données que la connexion peut recevoir en une seconde, la société “Tunisie Télécom” est considérée confortablement installée à plus de 10Mb/s (mégabit par seconde) de distance devant ses concurrents, soit une performance de 27,45 Mb/s contre 17,23 Mb/s attribués à Orange.

Pour La PDG déléguée de Tunisie Télécom, ce classement montre la performance du réseau mobile de “Tunisie Télécom” par rapport à ses concurrents, notamment durant la période de confinement décrété à cause de la crise sanitaire, ou l’utilisation de l’Internet a connu un accroissement important, faisant remarquer que la société travaille également à améliorer ses services Internet sur son réseau fixe, et se prépare pour la mise en place des technologies mobile de la 5ème génération (5G) dés qu’elle sera lancée.

“Tunisie Télécom” est classée 1ere en Tunisie et 3ème en Afrique sur les performances de la Data Mobile en 2021 par SpeedChecker, la société mondiale de crowdsourcing. Cette distinction, en tête des opérateurs télécoms en Tunisie a été acquise grâce à une vitesse de téléchargement moyenne de 18,19 Mbit/s.