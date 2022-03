L’Opérateur économique agréé est un statut accordé à toute entreprise établie en Tunisie, exerçant une activité en relation avec le commerce extérieur, ayant la confiance de l’administration des douanes et remplissant des conditions minimales.

Comment procéder ?



C’est simple, l’entreprise doit déposer une demande à la Direction générale de la douane.

Avantages de la certification OEA :

L’administration des douanes peut accorder plusieurs facilitations à l’entreprise ayant obtenu le statut de l’opérateur économique agréé en l’occurrence :

– La désignation d’un interlocuteur unique parmi les officiers de la douane dans le bureau de rattachement de l’entreprise, chargé notamment de résoudre les difficultés qu’elle peut rencontrer et de la soutenir, le cas échéant, dans l’accomplissement des formalités douanières.

– Accomplissement des formalités douanières en dehors des horaires normaux de travail selon les possibilités disponibles.

– Facilitation des procédures de transit par l’adoption des meilleures pratiques en la matière.

Toutes ces questions et bien d’autres vont être discutées lors d’un séminaire de formation sur le thème : « L’opérateur économique agréé : Avantages, conditions et facilitations escomptées », qui sera organisé par l’Ecole Pratique de Commerce de Tunis, et ce les 30 et 31 mars 2022 à son siège.

Ce séminaire sera suivi d’un atelier technique sur «les nouvelles conventions de libre-échange avec l’Afrique» qui sera tenu le 1er avril 2022.