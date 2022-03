Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othmane Jerandi, s’est entretenu avec son homologue pakistanais, Shah Mehmood Qureshi, en marge de sa participation aux travaux de la 48e session ordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), qui se tient les 22 et 23 mars à Islamabad.

L’entretien a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les hisser aux plus hauts niveaux à l’horizon des prochaines échéances bilatérales, notamment la Commission mixte tuniso-pakistanaise, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Les deux ministres ont souligné, dans ce contexte, la nécessité de bien préparer ces échéances et de finaliser les projets d’accords dans les meilleurs délais, dont principalement l’accord commercial préférentiel.

Ils ont également passé en revue les questions régionales de l’heure, dont celles inscrites à l’ordre du jour du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI, les derniers développements sur la scène internationale et leurs répercussions sur les pays islamiques.

S’agissant de la promotion de l’action islamique commune, les deux parties ont insisté sur l’importance de rationaliser le travail de l’OCI et de se concentrer sur la consolidation de la coopération entre ses membres dans tous les domaines, et en particulier en matière d’économie et de développement, à la lumière notamment des répercussions de la pandémie de Covid-19 qui a démontré l’importance de la solidarité internationale.

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères a salué le rôle sage du président de la République Kaïs Saïed et son soutien à la sécurité et à la stabilité des pays de l’Afrique du Nord.

Il s’est également félicité du rôle rassembleur de la Tunisie lors de son mandat au Conseil de sécurité de l’ONU et sa défense des dossiers régionaux et des questions de paix et de sécurité tant au niveau régional qu’international.