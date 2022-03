Quatre pays (Tunisie, Egypte, Italie et Espagne) prennent part à la première édition des Journées du théâtre méditerranéen de la Cité “JTMC” qui se tiendra du 24 au 30 mars 2022 à la Cité de la culture Chedli Klibi.

Organisée par le Pôle théâtre et arts scéniques du Théâtre de l’opéra à la Cité de la culture, cette manifestation vise, selon les organisateurs, à consolider l’approche culturelle méditerranéenne qui constitue un choix commun des pays du pourtour méditerranéen et une occasion pour l’échange des expériences artistiques et créatives entre les différents acteurs dans le secteur théâtral.

La conférence de presse organisée lundi à la Cité de la culture a été l’occasion pour présenter les grandes lignes de cette première édition qui accueillera selon le directeur de la programmation Chedli Arfaoui une panoplie d’œuvres théâtrales récentes sélectionnées pour leur qualité aussi bien sur le plan du contenu que de la forme et qui touchent les problématiques liées à la conjoncture sociale, politique et économique.

Cette manifestation, explique le directeur du pôle théâtre et arts scéniques, Sami Ennasri, sera un espace ouvert aux œuvres théâtrales méditerranéennes et un lieu d’échange d’idées et d’expériences sur les plans expérimental et artistique.

Hormis les pièces qui seront présentées par les quatre pays, la programmation prévoit une conférence scientifique intitulée “Le théâtre et la Méditerranée” à laquelle prendra part une pléiade d’hommes de théâtre, de critiques et d’académiciens.

Au programme figure également un workshop “Le mouvement parle” auquel participent les étudiants des instituts spécialisés et d’acteurs parmi les jeunes amateurs.

Les JTMC, ajoute Jamila Chihi, chargée des grandes manifestations au pole théâtre et arts scéniques, réservent des hommages à de grandes figures du quatrième art pour ne citer que Bechir Kahwaji, Moncef Sayem, Nejia Ouerghi et Anouar Chaafi en guise de reconnaissance à leur éminente contribution à l’enrichissement du théâtre tunisien.