” L’organisation par la Tunisie de la 8ème édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad 8) et du 18e Sommet de la Francophonie prévus en Tunisie, respectivement, en août et novembre 2022, sera très bénéfique pour l’image du pays et contribuera à la relance des relations internationales fortement impactées par la pandémie ” a indiqué, vendredi, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi.

” Partenaire-acteur en termes de relations internationales et d’économie mondiale, la Tunisie, à travers l’organisation de ces deux rendez-vous de grande envergure, contribuera à la relance des relations internationales réduites à leur plus bas niveau à cause de la pandémie qui a limité la mobilité, les déplacements et les possibilités de rencontres de par le monde “, a-t-il ajouté, dans une déclaration médiatique à l’issue de la première réunion des comités nationaux chargés de l’organisation de la 8ème édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad 8) et du 18e Sommet de la Francophonie.

S’agissant de la Ticad 8, le ministre a estimé que cette conférence sera l’occasion de consolider la coopération tripartite entre la Tunisie, le Japon et le continent africain tout entier, affirmant que cet événement connaîtra également la participation des grandes organisations internationales et des principaux bailleurs de fonds.

Il a fait savoir que la réunion du comité chargé de l’organisation de cette conférence a été axée sur l’examen de la forme (présentielle, hybride ou virtuelle) que prendra cet évènement et sur les aspects financiers, logistiques et organisationnels qu’exigera chaque scénario.

” Nous sommes en contact permanent avec nos partenaires japonais et je pense que cette conférence prendra très probablement, une forme hybride pour des considérations sanitaires, malgré les indicateurs épidémiologiques très encourageants et les bons préparatifs du pays sur le plan sanitaire ” a-t-il indiqué.

Concernant le sommet de la francophonie le ministre a rappelé qu’il a été reporté “en premier temps à cause de la pandémie”, soulignant que la Tunisie est aujourd’hui, prête à accueillir ce sommet avec toutes ses dimensions politiques, culturelles et économiques.

Il a ajouté que ” 80 à 90% des équipements sont déjà installées sur l’île de Djerba qui accueillera ce sommet. Il nous reste quelques aspects organisationnels notamment ceux relatifs à la confirmation des réservations pour entrer en contact avec les unités hôtelières qui accueilleront les invités de la Tunisie “.

Evoquant l’importance de ces deux événements à l’échelle nationale, internationale et régionale, le ministre a réitéré l’engagement de les faire réussir, sur tous les plans.

Sur un autre plan, Jerandi a indiqué que la diplomatie tunisienne aussi bien politique qu’ économique est aujourd’hui active pour mieux repositionner le pays sur l’échiquier international post-covid et qu’elle réagit avec toutes les évolutions sur la scène internationale ( conflit russo-ukrainien, pandémie…).

La huitième édition de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD-8) sera organisée, les 27 et 28 août 2022, en Tunisie.

Le 18ème Sommet de la Francophonie qui était initialement prévu les 20 et 21 novembre 2021 à Djerba, aura lieu les 19 et 20 novembre 2022 sur la même île.