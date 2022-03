L’Action globale de l’Union européenne (UE) pour l’espace organise, le 23 mars 2022, un séminaire en ligne sur le thème ” La Tunisie et les données spatiales européennes : quelles opportunités dans les domaines de l’agriculture et du transport ? “. Il s’agit d’examiner le potentiel du programme spatial de l’UE pour les secteurs de l’agriculture et des transports en Tunisie, indique l’Action Globale de l’UE sur son site.

Des experts de la Commission européenne, de l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) et des institutions locales exposeront la valeur ajoutée que certains programmes spatiaux européens, comme le programme de géolocalisation Galileo ou le système de navigation par satellite EGNOS, peuvent apporter aux institutions tunisiennes et aux parties prenantes des secteurs de l’agriculture et du transport.

Ce séminaire a pour objectif d’encourager de nouvelles opportunités commerciales basées sur l’utilisation des données spatiales pour les acteurs tunisiens.