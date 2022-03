Le mécanisme de garantie des crédits aux PME «Dhamen Express» et la solution digitale de son déploiement proposée aux banques partenaires ont été présentés, le 16 mars 2022, au cours de la cérémonie de signature des conventions entre la SOTUGAR et les banques partenaires organisée au siège de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF). La cérémonie s’est déroulée en présence des premiers responsables des banques partenaires et des membres du conseil d’administration de la SOTUGAR.

Tahar Ben Hatira, président directeur général de la SOTUGAR, a remercié les directeurs généraux présents pour leur engagement et a précisé que l’opérationnalisation du mécanisme se fait grâce à l’appui technique de l’USAID (Agence des Etats-Unis pour le développement international) pour la digitalisation du mécanisme de garantie. L’assistance technique de l’USAID intervient à cette phase critique de digitalisation de la première partie du process après le soutien initial de la Banque mondiale. Il a précisé que les ressources disponibles au mécanisme «Dhamen Express» permettront la garantie de financement des PME à hauteur de 250 millions de dinars (MDT) à l’horizon 2023, ce qui représente plus que le double des performances actuelles du fonds de garantie PME.

Le PDG de la SOTUGAR a annoncé que les prochaines semaines seront consacrées à la vulgarisation et la prise en main de la plateforme par les services des banques partenaires, en charge des opérations de crédits aux petites et moyennes entreprises ; par l’organisation à l’APTBEF de 8 journées de formation.

Ben Hatira a clôturé ses propos en adressant ses remerciements à l’Association Professionnelle des banques et aux membres du Conseil d’administration de la SOTUGAR.

De son côté, Hichem Rebai, vice-président de l’APTBEF et directeur général de la BH Bank, a exprimé sa satisfaction pour la mise en place du mécanisme pour la garantie des financements comme levier d’accompagnement aux PME ; ce qui va permettre de relancer l’activité de financement de soutien aux entreprises et aux professionnels après l’épisode COVID. Il a souligné, dans ce cadre, que par cette nouvelle offre, la SOTUGAR, partenaire privilégiée des banques et établissements financiers, franchit un nouveau palier après 20 ans d’activité par rapport à l’offre classique.

Il a fait remarquer à cette occasion, que le mécanisme «Dhamen Express» vient au bon moment pour profiter de cette dynamique et relayer les mécanismes SARE (Soutien et Appui à la Résiliences des Entreprises) compte tenu surtout de l’impact attendu et l’efficacité et la simplicité qu’il présente. Il a rappelé que grâce aux multiples avantages qu’offre le nouveau mécanisme notamment, un champ élargi des activités éligibles, une prise en charge des crédits à l’export d’une manière illimitée et ceux couvrant les besoins en fonds de roulement des entreprises, pour une période plus longue avec une option d’une garantie partielle de portefeuille et surtout une indemnisation rapide et à première demande, ne peuvent qu’encourager les banques et les investisseurs en capital pour accompagner les PME.

Hichem Rebai a enfin salué l’esprit de coopération entre les banques et la SOTUGAR qui a caractérisé la conduite de ce projet et l’effort accompli par tous les intervenants en assurant l’engagement des partenaires bancaires et financiers pour sa réussite en exhortant ses confrères de faire un recours accrue aux garanties de la SOTUGAR.

Communiqué