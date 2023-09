Conférence Internationale à Tunis sur les Garanties dans la région MENA

La 7ème Conférence Internationale des Sociétés et Programmes de Garantie dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), sera organisée à Tunis, les 24 et 25 octobre 2023, par la Société Tunisienne de Garantie (SOTUGAR), à l’occasion du 20ème anniversaire de sa création.

Cette manifestation fait suite à une série d’événements organisés périodiquement dans les capitales arabes. La conférence est organisée dans le cadre du réseau “Arabe Guarantee” qui constitue une chaine de sociétés et de programmes de garanties dans la région MENA en partenariat avec le réseau euro-méditerranéen de garantie “EMGN”.

L’évènement, qui sera ouvert par les autorités officielles en présence du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCI) et des invités arabes de la conference, rassemblera plus de deux cents participants du monde du financement de petites et moyennes entreprises, des acteurs de l’industrie de la garantie et des représentants d’organisations internationales

Il permettra des échanges sur l’évolution de l’activité de garantie et du financement des PME et aux défis futurs auxquels sont confrontées les opérateurs et les PME. Elle sera également une opportunité de partager des expériences et d’élargir les relations de collaboration et de partenariat.

Les rassemblements régionaux des institutions de garantie pour la région MENA ont débuté à l’automne 2014 à Amman en Jordanie pour aboutir à Doha au Qatar en 2022. Le réseau des institutions de garantie dans la région MENA comprend des entreprises et des programmes dans les pays suivants : Algérie. Maroc. Tunisie. Egypte. Liban, Palestine. Jordanie. Arabie Saoudite. Qatar et Yemen.

La conférence sera suivie par la tenue, les 26 et 27 octobre 2023, de l’Académie d’automne 2023 du Réseau Euro-Méditerranéen de la Garantie qui constitue une formation de haut niveau programmée pour les dirigeants et hauts cadres des institutions du Réseau “EMGN”, à l’instar de l’Académie 2022. La session 2023 est organisée avec l’appui de l’Agence allemande pour la Coopération “GIZ” et le soutien de la SOTUGAR.