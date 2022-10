Le Réseau Euro-Méditerranéen de Garantie (Euro-Mediterranean Guarantee Network- EMGN) organisera son Académie d’automne 2022, du 25 au 27 octobre 2022, à Tunis.

Co-organisée par la Société Tunisienne de Garantie (SOTUGAR), l’Institut Européen de la Méditerranée (IEMED) et l’Association des économistes euro-méditerranéens (EMEA) avec le soutien de l’Agence Allemande de Coopération Internationale pour le Développement (GIZ), cette rencontre débattra de la thématique principale: “Institutions et programmes de garantie en période difficile : adaptations et transformations”.

Plus de 30 participants des institutions et des programmes de garantie de l’Egypte, du Maroc, de la Jordanie, de l’Algérie, du Liban, du Qatar, de l’Arabie Saoudite, de la Palestine et de la Tunisie sont attendus à ce conclave.

Trois questions seront au centre des débats : les enjeux stratégiques, juridiques, réglementaires et de supervision de l’activité de garantie ; le financement et l’élargissement de la gamme de produits des institutions et des programmes de garantie ; et les capacités opérationnelles et l’amélioration de la productivité des institutions et programmes de garantie.

Les sessions seront animées en présentiel et via le Web par des opérateurs dans l’industrie de la garantie et des experts dans le domaine de l’appui au financement des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) de plusieurs pays notamment la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la Croatie, la Grèce, la Lituanie, la Turquie et la Corée.

Le réseau euro-méditerranéen de garantie a été lancé en 2014 suite à plusieurs réunions durant la période 2011-2013 au niveau du Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée à Barcelone (Espagne).

En juin 2022, il a été décidé d’accorder le Label UPM au réseau EMGN, qui vise à faciliter l’accès au financement, en particulier pour les TPME, par la formation, la recherche et le développement, le plaidoyer, la communication et le partage des connaissances. La décision d’octroi du label UPM été prise lors de la réunion des hauts représentants, tenue le 16 juin 2022 par les Etats membres de l’Union Pour la Méditerranée (UPM).