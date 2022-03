Le vernissage d’une exposition personnelle de l’artiste plasticien tunisien Ali Tnani qui s’intitule ” Ce vide, voilà ma réponse ” aura lieu, ce jeudi, à partir de 17h au B7L9, dans la banlieue de Tunis.

” Ce vide, voilà ma réponse ” se tiendra du 17 mars jusqu’au 1er mai prochain, annonce un communiqué de la Fondation Kamel Lazaar qui organise l’exposition avec le soutien du Fonds arabe pour les arts et la culture (AFAC).

L’exposition présente un ensemble de dessins et une installation audiovisuelle qui s’articulent autour d’une école primaire de la région d’El Kef, en Tunisie. Ces œuvres fantomatiques tournent autour des idées de temps et d’espaces abandonnés, indiquant un moment où un changement crucial a eu lieu.

Construite vers 1969 dans la région du Kef en Tunisie et abandonnée en 2017, l’école primaire Eddir est un monument qui date de la période faste de la présidence de Bourguiba.

Le titre de l’exposition, tiré d’un poème d’Henri Michaux, fait allusion au silence et au vide accablants qu’offrent en réponse les monuments modernes en ruine.

L’installation audiovisuelle, 1996 : nous l’avons déjà détruit, met en lumière un aspect crucial de l’exposition, celui du temps. A travers de longues prises de vue délibérées de l’école, entrecoupées d’enregistrements audio de conversations entre l’artiste et deux générations de travailleurs qui ont vécu dans l’école et l’ont entretenue, émerge une notion du temps entre celui de la vie humaine et celui de l’au-delà.

L’exposition sera ouverte gratuitement au grand public, du mercredi au dimanche de 11h à 19h & de 11h à 18h et de 21h à minuit durant tout le mois de Ramadan.