L’Institut Français de Tunisie (IFT), en partenariat avec les Centres Nationaux d’Art Dramatique et Scéniques de Jendouba et du Kef, présente le spectacle “Croûte”, un langage corporel et jonglé créé pour résister aux intempéries administratives, de la compagnie française Defracto.

Ce spectacle de jonglage qui allie poésie et humour sera en tournée le 19 mars 2022 à 16h30 à l’Institut français de Tunis ie (IFT), le 21 de ce mois à Jendouba (dans le cadre du festival 4/4 de Jendouba) et le 24 au Kef (dans le cadre du festival des 24h de théâtre du Kef) D’une durée de 30 minutes, “Croûte”, fruit d’une décennie de recherche sur le jonglage expressif et l’humour physique est une performance in situ tout terrain de 30mn aux corps multiples, aux jonglages imprévisibles, et gratiné d’une virtuosité ridicule. Solo improbable créé pour Guillaume Martinet conçu par Mathilde Roy (regard extérieur), Dina Robert (regard intérieur) et lui-même (sans se regarder). Physiquement engagé, hyper contextuel, “Croûte” est le fruit d’une décennie de recherche sur le jonglage expressif et l’humour physique.

Le spectacle sera accompagné d’ateliers et de rencontres ouverts au public.

La Compagnie Defracto créée en 2008 par David Maillard, Guillaume Martinet, Minh Tam Kaplan et Laure Caillat a été conçue pour accueillir les projets de création jonglée de ses membres. Pensant leurs spectacles comme un langage corporel et jonglé où chaque projet est une collaboration et la dimension collégiale de l’écriture musicale, scénographique et jonglistique est une constante, ils créent Cinétique Toc, Flaque, Croute, Circuits Fermés et Dystonie.

La compagnie évolue aussi sur d’autres projets, Notoy, un projet musical, Digink, un court métrage numérique (premier prix du festival international de la jonglerie en image).

Basée en Ile-de-France, la compagnie crée des pièces abstraites et absurdes, toutes à partir d’un jonglage expérimental et ludique, composées avec un son et une lumière minimalistes et sur mesure.