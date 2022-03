Un projet visant à renforcer les capacités de la société civile tunisienne en matière de lutte contre toutes les forces d’extrémisme violent auprès des catégories des jeunes issus des milieux précaires a été lancé, mercredi 16 mars 2022, sous le slogan ” Takamul ” (complémentarité en français).

Le directeur du projet, Mohamed Jouili, a indiqué au cours d’une conférence que ” Takamul ” sera exécuté sur quatre ans par Eljahedh Forum, en partenariat avec l’association ” la Tunisie de demain ” dans les gouvernorats de Tunis, Le Kef et Jendouba.

Dans son premier volet, le projet ciblera les jeunes entre 14 et 18 ans ayant des difficultés familiales et scolaires et exposés à des comportements à risques dont l’extrémisme violent.

Selon Jouili, 240 enfants bénéficieront, dans ce cadre, d’un accompagnement pour leur permettre de reprendre confiance en soi et les guider vers l’autonomisation.

Pour ce faire, un réseau d’experts et de spécialistes a été créé pour assister et accompagner les jeunes en difficulté à travers des mécanismes d’intervention et d’écoute pour une réinsertion sociale durable.

Le deuxième volet s’intéresse à la tranche d’âge entre 19 et 35 ans parmi les diplômés des universités et des centres de formation professionnelle. Le projet prévoit, dans ce sens, l’accompagnement de 240 jeunes appartenant à cette catégorie sociale pour les intégrer dans la vie économique et les aider à s’installer à leur propre compte.

Le troisième volet concerne les préposés religieux dans les régions du Kef et Jendouba à travers le renforcement de leur rôle dans la diffusion des valeurs de la tolérance et de la paix sociale.

Financé à hauteur de 950 000 dollars américains (près de 2,8 millions de dinars) par le Fonds mondial pour l’engagement de la communauté et la résilience, le projet s’inscrit dans le cadre du soutien des efforts de la Tunisie pour renforcer la résistance de la société face à l’extrémisme.

Le projet est exécuté en partenariat avec la commission nationale de lutte contre le terrorisme, les ministères de l’Education, la Formation professionnelle, des Affaires religieuses, des Affaires sociales, des Affaires de la Femme, en plus de partenaires locaux dans les régions ciblées par le programme à savoir les conseils municipaux, les organisations professionnelles et la société civile.

Takamul s’inscrit dans la continuité du projet ” réseau des Leaders religieux pour la prévention de l’extrémisme religieux ” exécuté par Eljahedh Forum et du projet ” Tanfidh “, réalisé par l’association ” La Tunisie de demain “, avec le concours de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme.

Les deux projets ont été exécutés entre 2019 et 2021.