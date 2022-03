L’Institut français (IF) vient de lancer la deuxième session de l’appel à projets du fonds d’aide aux éditeurs mis en œuvre dans le cadre du projet “Livres des deux rives – un dialogue méditerranéen par le livre”. le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidatures est fixé au 27 avril 2022.

Porté par l’Institut français, ce projet vise à renforcer le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée par des actions de coopération autour du livre, à soutenir les flux de traduction entre le français et l’arabe et à accompagner la structuration des secteurs du livre en Tunisie, en Algérie, au Maroc et en France.

Dans ce cadre, le fonds “Livres des deux rives”, doté de 100 000 euros pour ses deux sessions, accompagne les éditeurs algériens, marocains, tunisiens et français pour leurs projets d’ouvrages en littérature générale, en sciences humaines et sociales, en littérature de jeunesse et en bande-dessinée.

Issu du Sommet des deux rives, le programme Livres des deux rives, mis en œuvre par l’Institut français et programmé de juin 2021 à février 2023, concerne outre la France, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie.

Ce projet vise à soutenir le dialogue entre les sociétés civiles des rives Nord et Sud de la Méditerranée par des actions de coopération autour du livre. Il fait figure de projet pilote avec, à moyen terme, une perspective d’élargissement à d’autres pays européens et du monde arabe, ainsi qu’à d’autres langues de traduction.

Au moment où la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 ait porté un coup d’arrêt aux mobilités, le livre constitue plus que jamais un outil de dialogue interculturel, d’échanges durables et de renforcement des liens entre les sociétés civiles des rives Nord et Sud de la Méditerranée.

Financé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français, dans le cadre du Fonds de solidarité pour les projets innovants, les sociétés civiles, la francophonie et le développement humain (FSPI), Livres des deux rives a pour objectifs principaux de contribuer, par la mise en réseaux et le partenariat, au dialogue entre les sociétés civiles des rives Sud et Nord de la Méditerranée et à une expression culturelle libre et partagée ainsi qu’au renforcement du secteur du Livre en tant qu’industrie culturelle et créative en Méditerranée occidentale.

Issues d’une large consultation des acteurs en rive Nord et en rive Sud, les actions du projet, mises en œuvre dans une logique partenariale et multilatérale, s’articulent autour de deux axes : la traduction, d’une part, avec l’ambition de soutenir les flux de traduction entre le français et l’arabe et de favoriser la professionnalisation des traducteurs et l’édition, d’autre part, avec la volonté de soutenir les échanges et les projets communs entre les acteurs des pays concernés mais aussi de permettre une meilleure promotion des auteurs et de faciliter la circulation des œuvres.

La sensibilisation, enfin, avec la vocation de favoriser une meilleure connaissance mutuelle des acteurs, des productions et des cultures sectorielles dans leur ensemble.

Une composante transversale, autour de la jeunesse, accompagne ces deux axes et vise à renforcer la structuration de l’édition jeunesse en rive Sud, à favoriser les échanges éditoriaux entre les deux rives dans ce domaine éditorial et à soutenir, par des actions dédiées, le dialogue des jeunes des sociétés civiles des pays concernés.