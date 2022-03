La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) a organisé le 2ème Forum transfrontalier de microfinance.

Dans le cadre du projet de coopération MEDSt@rts initié par le Programme de l’Union européenne “ENI CBC Med 2014-2020“, qui l’a financé à raison de 2,5 millions d’euros (soit 90% de son budget total qui est de 2,8 millions d’euros), la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax a récemment organisé le 2ème Forum transfrontalier de microfinance.

L’événement, qui s’est déroulé en mode présentiel à l’hôtel Borj Dhiafa à Sfax en présence, donc, des responsables de la Chambre ainsi que des partenaires de MEDSt@rts, de ses bénéficiaires et acteurs, a constitué une occasion pour dévoiler les premiers résultats du projet à mi-parcours.

Dans son allocution d’ouverture, la directrice générale de la CCIS, Ikram Makni, a rappelé que l’objectif du projet MEDSt@rts est le soutien à la microfinance pour faciliter le lancement de nouvelles startups méditerranéennes. Elle a ajouté que le projet, qui a atteint un stade avancé, vise à créer 75 nouvelles startups innovantes, à raison de 15 dans chaque pays concerné.

Pour sa part, Alessandra Feola de la Fondazione di Sardegna (Italie), leader du projet MEDSt@rts, a représenté les autres partenaires de ce projet qui sont respectivement: la SFIRS (Italie), la Chambre de coopération italo-arabe (Italie), la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (Tunisie), la Chambre de commerce d’ACHAIA (Grèce), la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Sidon et du Sud-Liban (Liban) et LEADERS International (Palestine).

Elle a indiqué que le projet vise à soutenir les jeunes promoteurs non bancables dans les cinq pays concernés (Tunisie, Italie, Palestine, Liban, Grèce) pour le lancement de leurs entreprises.

La séance inaugurale a aussi vu l’intervention de Fabrizio Paloni (coordinateur du Secrétariat technique conjoint du programme ENI CBC Med 2014-2020) et de Samira Rafrafi, contact national du programme en Tunisie, qui ont souligné l’importance de ce projet pour soutenir les jeunes dans la création de leurs entreprises.

La deuxième séance a été consacrée à la présentation des résultats du premier Forum transfrontalier de microfinance.

Les interventions de Rasha Hasoush de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Sidon et du Sud-Liban (Liban), de Sally Mushrara de LEADERS International (Palestine) et de Riccardo Contu pour la Chambre de coopération italo-arabe, ont permis de comparer les premiers résultats obtenus dans chaque pays et de participer au développement d’une stratégie commune pour un programme méditerranéen de microfinance, basé sur des instruments et des services d’appui aux entreprises nouvelles et innovantes.

Le premier panel a abordé le thème de la transformation Digitale en Microfinance, tandis que le second a abordé le thème du Financement participatif.

Les débats qui ont suivi ont permis de dévoiler les témoignages de quelques bénéficiaires du projet parmi les neuf jeunes tunisiens qui ont jusqu’à présent bénéficié d’un financement de 10 000 euros.

Ces derniers ont évoqué les obstacles qu’ils ont affrontés pour accéder au financement de leur projet du fait qu’ils ne pouvaient pas obtenir de prêt bancaire et qu’il leur était impossible de récolter les sommes nécessaires pour le démarrer.

Les intervenants ont salué l’initiative du projet MEDSt@rts qui a permis de développer un modèle d’accompagnement innovant pour faciliter l’accès au financement des personnes qui ne peuvent pas obtenir un prêt bancaire.

———————–

Cette publication a été réalisée avec l’aide financière de l’Union européenne dans le cadre du Programme ENI CBC Bassin Maritime Méditerranée. Le contenu de ce document est de la seule responsabilité de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax et ne peut en aucun cas être considéré comme une réflexion sur la position de l’Union européenne ou des structures de gestion du Programme.