La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) vient de lancer un projet visant à digitaliser la gestion des crédits, en vertu d’un contrat de service signé avec la société tunisienne de technologie numérique, Medianet.

Signé mardi, cet accord s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2021-2025. Il a pour objectif de favoriser l’inclusion financière et d’améliorer des services financiers, indique la BTS dans un communiqué publié mercredi.

Ce projet vient appuyer la démarche de la banque de méso-finance visant à s’orienter pleinement vers la digitalisation de ses relations avec les clients, les prospects et les fournisseurs.

Ainsi, ledit projet permettra d’offrir aux clients et prospects un accès plus facile aux services financiers, à travers la digitalisation intégrale du processus d’octroi et de suivi des crédits, grâce à divers outils et canaux digitaux, ajoute la même source.