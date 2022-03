Selon la FAO, la production russe en 2020 s’élevait à 11,4% du blé mondial, contre 3% en Ukraine ; 1% du maïs mondial contre 3% pour l’Ukraine ; 3,6% du colza mondial contre 3,5% pour l’Ukraine ; et 26,5% du tournesol mondial contre 26% pour l’Ukraine. Le déclenchement de la guerre entre la Russie et l’Ukraine a suscité une flambée affolante des prix du blé, soit une augmentation de 50% du prix de la tonne de blé en l’espace de deux semaines.

En 2021, les importations tunisiennes de Russie ont été d’une valeur de 1,498 milliard de dinars. La balance des échanges commerciaux entre les deux pays est fortement déficitaire au détriment de la Tunisie, dégageant durant les dernières années un taux de couverture très faible (entre 1 et 5 %).

L’importance et la variation du déficit s’expliquent essentiellement par la structure et la nature des importations tunisiennes en provenance de la Russie qui sont constituées en grande partie par les matières premières, notamment les produits énergétiques et chimiques et les produits de base comme les céréales*.

Le valeur des échanges commerciaux extérieurs avec l’Ukraine au cours de l’année 2021 s’est élevée à environ 12,6 millions de dinars (MDT) pour les exportations (0,02% des exportations totales) et 1,383 milliard de dinars pour les importations (2,2% des importations totales), ce qui s’est traduit par un déficit commercial de 1,370 milliard de dinars, et un taux de couverture des exportations par les importations d’environ 0,9%.

Les produits importés les plus importants sont :

– Maïs répertorié dans la nomenclature douanière 1005 : une augmentation de 66,7 MDT en 2021 (328,3 MDT contre 261,5 en 2020). Les quantités fournies de maïs en 2021 sont de 413,4 mille tonnes contre 469,3 mille tonnes en 2020, donc inférieures, ce qui reflète l’envolée des prix des produits de base.

En revanche, les importations de blé ont diminué de 229,4 MDT en 2021 (522 MDT contre 751,3 MDT en 2020) à la suite d’une baisse des quantités fournies de 518,8 mille tonnes (652,1 mille tonnes contre 1 171 mille tonnes en un an).

Les importations d’orge ont également diminué de 50 MDT en 2021 (133,1 MDT contre 183,1 MDT en 2020) en raison d’une baisse des quantités fournies de 144,7 mille tonnes (175,2 mille tonnes contre 319,8 mille tonnes en 2020).

A.B.A

*Source : ministère du Commerce