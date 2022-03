Une piste cyclable sera aménagée au cours de cette année 2022 sur 2,5 km aux niveaux des avenues Habib Bourguiba et Taieb Mhiri en plein centre de l’Ariana, selon Vélorution, association de promotion de l’utilisation du vélo en Tunisie.

Cette piste devrait être prête en fin 2022 ou début 2023, a précisé à l’Agence TAP, Bochra Mensi, chargée de projet à Vélorution.

Le 10 février dernier, un appel d’offres portant sur la réalisation de l’étude technique a été lancé par la municipalité de l’Ariana, maître d’ouvrage de ce projet, a-t-elle ajouté à TAP.

La municipalité de l’Ariana et Vélorution sont liés depuis mars 2019, d’une convention de partenariat qui permet à l’association d’apporter étude, suivi et assistance technique en urbanisme, architecture et sociologie à la commune dans la réalisation du projet.

L’association tunisienne bénéficie à son tour de soutien de l’Association lyonnaise la Ville à vélo Lyon.

Née en 2017, Vélorution œuvre pour la promotion du vélo comme moyen de transport alternatif et propre. Elle fait partie d’un mouvement international dans ce domaine.

Outre le plaidoyer, l’association propose notamment, à ses adhérents et aux Tunisiens un incubateur de projets et une Vélo école avec au programme des sessions de formation organisées tout au long de l’année à Tunis, La Marsa, Jendouba et Sousse.

En outre, grâce à 8 vélos tandem (à deux selles), l’association propose aux personnes non-voyantes ou mal-voyantes de faire du vélo dans le cadre du projet ” tandems pour la solidarité” qui vise à favoriser l’inclusion sociale.

A ce jour, le district de Tunis ne compte qu’une seule piste cyclable. Celle-ci se trouve aux Berges du lac.