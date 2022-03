L’équipe économique France sera présente le 11 mars prochain à Hammamet, pour présenter les outils à disposition des entreprises tunisiennes et des filiales françaises implantées en Tunisie.

L’Agence française de développement (AFD), Proparco, Expertise France, Business France et le Service économique régional de l’ambassade de France en Tunisie présenteront leur mission et leurs solutions pour faciliter le développement de projets avec des partenaires français, les dynamiques de coopération entre les deux pays ainsi que les financements disponibles (Sunref, ligne de crédit française pour les PME tunisiennes, etc.).

Cette rencontre se tiendra de 9h00 à 11h30 à l’hôtel La BADIRA à Hammamet, en collaboration avec la CCI du Cap Bon, la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie (CTFCI), TABC, la CONECT et l’UTICA.

Cette rencontre est ouverte aux entreprises du gouvernorat de Nabeul, dans la limite des places disponibles.

Inscription préalable en ligne auprès de Business France avant le 10 mars à https://forms.office.com/r/aeVjEHaE7N