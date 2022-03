A l’occasion de l’équinoxe du printemps, la Cité des sciences à Tunis (CST) organise, samedi 12 mars 2022à partir de 18h00 et en partenariat avec la Société astronomique de Tunisie (SAT), une soirée astronomique intitulée “Equinoxe du printemps”.

Figurent au programme, selon un communiqué rendu public sur la page facebook de la Cité des sciences, une conférence portant sur le thème “L’équinoxe du printemps”, qui sera présentée par le professeur d’encadrement scientifique, Chedly Mhamdi, des observations astronomiques aux télescopes de la Lune et de la nébuleuse d’Orion, ainsi qu’un atelier sur le tourisme stellaire.

En outre, et à l’occasion de l’obtention de la Tunisie du premier prix de la compétition Kibocube, lancée par le bureau des affaires spatiales des Nations unies (UNOOSA) et l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA), une conférence intitulée “Le Premier satellite académique tunisien TUNSAT 1” sera présentée par Lassad Amami, ingénieur, docteur en aérospatial et directeur technique du satellite TUNSAT-1, et Mohamed Amine Bensalem, ingénieur mécanique et membre de l’équipe KiboCube.

Le cubesat TUNSAT-1, conçu par des ingénieurs et chercheurs tunisiens de l’Ecole supérieure privée d’ingénierie et de technologie appliquée (#ESPITA) en partenariat avec l’Association tunisienne de l’espace (TUNSA), sera lancé depuis la Station Spatiale Internationale (ISS) en 2023.