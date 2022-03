Le bureau fédéral de la Fédération tunisienne de football, réuni lundi 7 mars 2022 sous la présidence de Wadii Jary, a décidé de tenir une une réunion avec les présidents des clubs de la ligue 1 pour étudier la situation des droits télévisés et les dettes de la télévision tunisienne qui vont atteindre environ 10,5 millions de dinars à la fin de la saison et la nécessité de prendre une décision commune.

Par ailleurs le bureau fédéral a convenu d’envoyer une correspondance au comité d’éthique de la FTF pour lui demander de désigner des observateurs spéciaux pour les matches play-off de la ligue 1 et 2 du football professionnel, du football amateur et qu’ils fassent leurs rapports en toute intégrité tout en insistant sur la nécessité de prendre les mesures adéquates au cas où ils remarqueraient toute action qui influerait sur le bon déroulement des rencontres.

Le bureau fédéral a également chargé Amine Mougou en tant que président de la commission des compétitions, d’étudier tous les dossiers de demandes d’engagement qui ont été envoyées à la FTF, pour qu’il décide de les soumettre ou pas, au bureau fédéral. pour examen.

Afin de donner davantage d’efficience et d’efficacité au secteur des coordinateurs généraux pour la réussite des rencontres, la FTF a décidé de charger le membre fédéral Hichem Dhib de le présider et de présenter ses suggestions et idées pour sa restructuration et de mettre en place un programme de formation pour les coordinateurs généraux et ce en coordination avec Amine Mougou.

Le bureau fédéral a enfin examiné l’état d’avancement des différents projets de la FTF.