Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a annoncé la promulgation, prochainement, d’un texte législatif organisant la Fondation Fida pour la prise en charge des familles des martyrs de la révolution et de ses blessés parmi les différents corps de l’institution sécuritaire.

Le ministre s’exprimait à Médenine où il s’est rendu pour participer à la 7e commémoration de la bataille de Ben Guerdane contre les terroristes.

Lors d’une cérémonie solennelle au cimetière Sidi Khlif, organisé lundi 7 mars 2022, le ministre a relevé que cette commémoration illustre la solidarité entre le citoyen, l’agent de sécurité et le militaire au service de l’intégrité de la Tunisie et sa souveraineté et leur mobilisation contre les ennemies de la patrie.

Cette commémoration, marquée par une présence massive des forces de sécurité, est une manière d’affirmer, a-t-il soutenu, qu’il n’y a pas de place au terrorisme en Tunisie.

En compagnie des ministres de l’Industrie et des Affaires sociales, Charfeddine a récité la Fatiha à la mémoire des onze agents de l’ordre, originaires de la région, tombés en martyrs lors de ces évènements et déposé une gerbe de fleurs au pied de la plaque commémorative.

La cérémonie s’est déroulée en présence du gouverneur de la région, des différents directeurs régionaux et des familles des victimes de ces évènements. Les citoyens y ont assisté en grand nombre. Ils ont brandi des slogans exprimant, d’un côté leur fierté de cette bataille épique et de l’autre, leur mécontentement face à des conditions socioéconomiques inchangées, malgré les promesses.

Pour rappel, le 7 mars 2016, des groupes terroristes ont attaqué simultanément plusieurs sites stratégiques de Ben Guerdane, dans une tentative de prendre le contrôle de la région. Un projet avorté par l’armée, les unités sécuritaires ainsi que par les habitants.

Au cours de cette bataille, qui a fait 18 martyrs entre civils, militaires et membres de l’institution sécuritaire, 50 terroristes ont été abattus.