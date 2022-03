Dans le cadre du projet ” la musique comme moteur de développement durable en Tunisie”, le Bureau de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour le Maghreb a lancé un appel à propositions, ouvert jusqu’au 12 mars 2022.

Cet appel à propositions s’inscrit dans le cadre de la consultation pour des services de mise en œuvre d’activités prévues pour le projet en question, également présent au Maroc, depuis 2018, sous l’appellation “la Musique comme moteur de développement durable au Maroc”.

Cette consultation est ouverte à tous les fournisseurs nationaux et internationaux légalement constitués, capables de fournir les biens demandés. L’objectif est de recevoir des propositions cachetées pour la fourniture de prestations de services pour l’UNESCO.

Tous les détails sur cet appel à proposition sont visibles sur le site de l’Unesco via le lien suivant : https://fr.unesco.org/news/appel-doffre?fbclid=IwAR3_nmBec9giVhoynfedVHkyPUsczeXVePSavplFq8LpbtSOm-zn5n4LaJY

Parmi les principaux critères d’éligibilité, les soumissionnaires ne devront pas être ou avoir été associés par le passé, directement ou indirectement, à une société ou à une de ses filiales ayant été engagée par l’UNESCO pour fournir des services de consultant en vue de l’élaboration des termes de référence (TOR), et tout autre document servant pour l’achat de services prévus dans le cadre de cet appel à proposition.

L’offre comprendra une proposition technique et une proposition financière, soumises séparément dans deux emails distincts.

Elle devra être envoyée exclusivement à l’adresse électronique mentionnée ci-dessous : ~rabat@unesco.org

“L’Accord de Siège portant création du Bureau de l’Unesco Rabat a été signé le 22 février 1990. Le Bureau a un mandat multi pays représentant l’Organisation onusienne au niveau des cinq pays du Maghreb: Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie”, lit-on sur le site de l’Unesco.

Il a pour “missions de développer un travail de proximité et en étroite collaboration avec les Gouvernements des Etats membres qu’il couvre, les Commissions nationales pour l’UNESCO, les organisations gouvernementales et non gouvernementales, les acteurs académiques et culturels, les agences bilatérales de développement, les ONG et les autres représentants de la société civile”.

Le Bureau de l’Unesco Rabat “assure une implication active et un suivi continu de l’action du Système des Nations unies pour le développement (SNUD) dans chacun des pays du Maghreb, avec un accent particulier sur sa contribution à la mise en œuvre et à la réalisation des Objectifs du Développement durable (ODD)”.