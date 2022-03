Dans le cadre du projet FORTER’ESS ” Renforcement de la résilience des organisations féminines de l’économie sociale et solidaire affectées par la COVID-19 en Tunisie “, 22 structures agricoles opérant dans les gouvernorats de Béja, Jendouba et du Kef ont bénéficié, ce vendredi, de subventions d’urgence allant de 5 à 25 mille dinars.

Financé par Affaires Mondiales Canada et mis en œuvre par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) en collaboration avec ses partenaires institutionnels et sociaux, dont le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le projet FORTER’ESS a mobilisé un budget de 360 mille dinars pour soutenir les structures professionnelles et féminines actives dans le domaine de l’économie sociale et solidaire dans les gouvernorats concernés.

” L’objectif étant de les aider à faire face aux répercussions économiques et sociales de la crise de COVID-19 “, souligne Skander Ayari, coordinateur du projet à l’OIT lors de la cérémonie d’octroi des subventions organisée à Tunis, vendredi 4 mars 2022.

” Dans le cadre de ce projet qui s’étale sur la période 2020-2022, les bénéficiaires profitent des sessions de formation dans leurs spécialités et de l’accompagnement “, a-t-il dit.

De son côté, la directrice de l’encadrement de la femme rurale au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Narjes Hamrouni, a souligné l’importance de ce projet dans l’appui des structures agricoles, la réalisation du développement durable et la lutte contre le chômage.

Pour sa part, Patrice Cousineau, ambassadeur du Canada en Tunisie, a loué les efforts des femmes tunisiennes, actives dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, qui cherchent à garantir leur autonomie financière soulignant l’importance de leur accorder tout l’appui et le soutien nécessaires.