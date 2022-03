Avec une guerre qui risque de s’enliser dans le temps, deux pays qui pèsent sur les marchés du pétrole et des céréales notamment.

Les prix du blé tendre (meunier) et du maïs clôturent à des niveaux records, 350 et 340 euros la tonne début mars. Cette tendance touche également les cours des huiles et du colza.

Avec l’impossibilité d’exportations à partir des ports ukrainiens, les acheteurs sont à la recherche d’autres solutions; mais face à des prix au sommet certains pays hésitent à conclure.