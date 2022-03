L’ambassadeur de la Grande-Bretagne en Tunisie, Helen Winterton, lors d’une rencontre, mardi 1er février 2022, avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, la disposition de son pays à soutenir la Tunisie dans ses négociations avec le Fonds monétaire international (FMI), en tant que membre du Conseil d’administration de cette institution.

Au cours de l’entretien, Bouden et Winterton ont discuté des négociations engagées entre la Tunisie et le FMI, outre le développement des relations de coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’éducation et de l’enseignement supérieur, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

Elles ont également évoqué les derniers développements de la situation en Ukraine et le processus d’évacuation des Tunisiens bloqués dans ce pays.

A noter que les discussions techniques engagées le 14 février entre la délégation du FMI et des équipes techniques de tous les départements ministériels ont été achevées, le 22 février.

La ministre des Finances, Sihem Nemsia, a fait savoir, le 23 février, que ces discussions ont été efficaces et ont répondu à tous les interrogations et détails demandés par le FMI.