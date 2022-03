La nouvelle directrice du bureau de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Nodira Mansourova, souligne la prédisposition de son institution à renforcer davantage son appui à la Tunisie, notamment pour les petites et moyennes entreprises et de partenariat public-privé.

La responsable européenne a été reçue, par la ministre des Finances, Sihem Namessia, au siège du ministère à la Kasbah.

Cette rencontre a permis aux deux parties d’examiner les moyens à même de consolider le partenariat financier durant la prochaine période.