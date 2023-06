La décision de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) de nommer un conseiller économique régional en Tunisie illustre la volonté de l’institution financière de construire un partenariat efficace et stratégique, a affirmé son premier Vice-président, Jürgen Rigterink.

Il a ajouté lors d’une rencontre tenue, lundi après-midi, avec le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, l’engagement de la BERD de renforcer davantage la coopération et les domaines d’intervention avec la Tunisie.

De son côté, le ministre de l’économie a passé en revue les priorités de développement fixées dans le cadre du plan de développement 2023-2025 et les principales orientations et programmes sectoriels, en particulier, dans un certain nombre de domaines (économie verte, énergies renouvelables, lutte contre les changements climatiques) lesquels pourraient offrir des opportunités pour renforcer la coopération financière et technique entre la, BERD et la Tunisie.

Saied a souligné, à cette occasion, la volonté du gouvernement tunisien à exécuter les réformes et les mesures décidées en vue d’accroitre le taux de croissance et d’améliorer le climat des affaires.

Il a mis l’accent sur la nécessité de préserver le rôle social de l’Etat dans ce processus de réforme afin de renforcer les fondements de la cohésion et de la stabilité sociale.

Le premier vice-président de la BERD), Jürgen Rigterink, effectue une visite de travail du 5 au 9 juin 2023, à Tunis. Il est accompagné à cette occasion par le directeur général pour la région Méditerranée méridionale et orientale (SEMED), Heike Harmgart et la directrice associée, responsable du bureau BERD Tunisie, Nodira Mansurova.

La BERD a estimé que la croissance en Tunisie devrait ralentir encore et atteindre 2% en 2023, avant de reprendre légèrement à 2,3% en 2024, selon son dernier rapport sur les perspectives économiques régionales pour la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen, publié en mai 2023.

En Tunisie, la BERD a investi, depuis 2012, près de 2 milliards d’euros dans 62 projets dans les quatre coins du pays, aussi bien dans le secteur privé que public.