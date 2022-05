La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) annonce mardi, avoir signé un contrat de partage de risques avec Attijari bank Tunisie, lequel stipule que cette institution bancaire privée accorde un prêt de 5 millions de dinars aux Laboratoires Teriak S.A.

Ledit prêt “lui permettra d’acquérir de nouvelles machines et équipements ainsi que d’entreprendre des travaux de maintenance sur son site de production de Jebel Ouest”…. “Ce financement permettra à Teriak de compléter les investissements de l’usine, de moderniser les processus de production et d’améliorer sa productivité”.

“La société améliorera, aussi, son efficacité énergétique et installera un système de gestion de l’énergie automatisé à l’usine”. Elle bénéficiera également, dans le cadre de cet accord, du programme “Compétences en entreprises” (Skills in Business) de la BERD, contribuant à accroître sa capacité en ressources humaines pour mieux attirer, former et retenir une main-d’œuvre qualifiée et pour soutenir leur trajectoire de croissance.

La BERD souligne son engagement aux côtés d’Attijari bank Tunisie “à soutenir les entreprises tunisiennes dans le cadre d’un partenariat entre les deux institutions, qui date depuis 2020 “.

Fondé en 1996, Les Laboratoires Teriak S.A. figurent parmi les principaux laboratoires pharmaceutiques en Tunisie. Ils fabriquent des médicaments sous licence pour des sociétés multinationales pharmaceutiques et développent une gamme de génériques de qualité, en se spécialisant sur les domaines thérapeutiques tels que la cardiologie, la neuropsychiatrie, la gastro-entérologie et l’oncologie.

Pour ce qui est de la BERD, elle a rappelé avoir investi, depuis le début de ses opérations en Tunisie en 2012, plus de 1,4 milliard d’euros dans 57 projets et a soutenu, à ce jour, plus de 1 600 PME grâce à une assistance technique financée par l’Union européenne.