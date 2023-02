La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a révisé à la baisse ses prévisions de croissance économique pour la Tunisie, à 2,5% en 2023, contre 2,9% prévus dans son rapport publié en septembre 2022.

La BERD estime dans un rapport, publié jeudi 16 février 2023 sur les perspectives économiques régionales, que les principaux risques pesant sur les perspectives de la Tunisie découlent du retard pris dans la mise en oeuvre des réformes, de la détérioration de la situation politique, de la hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie et de “la faiblesse de la demande de l’Europe”, principal partenaire économique de la Tunisie.

Selon la Banque européenne, la conclusion définitive d’un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) pourrait fournir un financement et une assistance technique “indispensables” à la Tunisie et “renforcer sa crédibilité”, afin de pouvoir “s’attaquer” aux réformes nécessaires.

Après avoir augmenté de 4,3% en 2021, la croissance du PIB en Tunisie a ralenti à 2,6% au cours des trois premiers trimestres de 2022, alors que l’activité des secteurs de la construction, de l’exploitation minière et des industries s’est contractée, malgré la reprise du tourisme, des transports et de l’agriculture.

S’agissant des perspectives dans la région du sud et de l’est de la Méditerranée, la croissance économique devrait se redresser en 2023, pour atteindre 4% en 2023 et 4,2% en 2024, avec la reprise de la production agricole et la progression des réformes structurelles indispensables, estime la BERD.