Le Fonds de Garantie des Dépôts Bancaires (FGDB) est prêt à indemniser les 7 500 clients et déposants de la Banque franco-tunisienne (FBT) qui ferme officiellement ses portes, dans un délai de 20 jours ouvrables. C’est ce qu’a affirmé le directeur général du FGDB, Jaafar Khatteche.

“Doté de ressources estimées à 600 millions de dinars, le FGDB est prêt à indemniser tous les clients et les déposants de la BFT, dans les délais légaux et dans la limite du plafond de 60 000 dinars pour chaque déposant (33 clients), a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse tenue mardi 1er mars 2022, au siège de la BCT et consacrée à la liquidation de la BFT.

Pour les sommes dues au-delà de ce plafond, les déposants seront indemnisés à partir du produit net de la liquidation de la banque selon l’ordre des créanciers prévu par la loi bancaire, a poursuivi Khatteche.

Concernant les employés de la banque, le président de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers, Mohamed Agrebi, a indiqué que toutes les démarches juridiques nécessaires ont été entreprises pour réemployer tous les agents (67 personnes) en exercice à la date de la cessation de paiement de la BFT au sein des banques et établissements financiers publics et privés tunisiens tout en garantissant leurs droits matériels.

Le volume d’engagements de la BFT est estimé à 279 millions de dinars (des engagements qui font l’objet de litige). Ses pertes cumulées sont estimées entre 400 et 500 millions de dinars.