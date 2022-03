Le Fonds Francophonie TV5MONDEplus annoncera ses résultats 2021 et ses perspectives 2022, mardi 1er mars, premier jour du ” Mois de la Francophonie “.

En prévision du lancement de l’appel à projets d’œuvres audiovisuelles pour l’année en cours, l’Organisation internationale de la francophonie invite les producteurs du Sud à préparer leurs dossiers de demandes d’aides à la production et d’aide à la finition.

Ce nouveau Fonds d’aide de l’OIF pour les œuvres destinées à la plateforme TV5MONDEplus est administré conjointement par l’OIF et TV5MONDE. Il a été créé à l’initiative du gouvernement du Canada, de TV5MONDE et de l’Organisation Internationale de la Francophonie.

Le règlement et la notice de l’appel seront quasiment identiques à ceux de 2021, lit-on dans un communiqué de l’Organisation publié sur son le site Images francophones. Ils sont consultables via le lien suivant : https://www.imagesfrancophones.org/soutiens/fonds-francophonie-tv5mondeplus/reglement

En effet, afin de permettre un engagement rapide des subventions dans l’année calendaire, l’appel à projets sera ouvert très peu de temps après l’annonce du 1er mars, pour une dizaine de jours seulement, indique la même source.

Le Fonds francophonie TV5MONDEplus s’ajoute au Fonds Image de la Francophonie, outil de financement ” historique ” de l’OIF, qui poursuit son activité. Il reconduira son soutien en 2022, avec l’apport de plusieurs Etats francophones. Créé sous les auspices de l’OIF et de TV5MONDE, le Fonds est financé par les contributions des Etats et gouvernements bailleurs de fonds membres de l’OIF.

Il a pour but de soutenir, promouvoir et diffuser des œuvres audiovisuelles – documentaires, fictions ou films d’animation – en langue française et issues de coproduction avec les Etats dits du Sud.

L’exposition mondiale de la création francophone notamment sur la plateforme de vidéos à la demande TV5MONDEplus, la promotion de la création cinématographique et audiovisuelle, l’émergence de jeunes talents issus de la diversité de l’espace francophone, le rayonnement de la production des Etats et gouvernements éligibles et le renforcement de la coopération audiovisuelle francophone et en particulier des coproductions internationales en langue française sont les principaux objectifs de ce fonds.

Selon le règlement de l’année précédente, entré en vigueur le 12 mars 2021, les auteurs/autrices et sociétés de production doivent présenter un projet de création de documentaire, de fiction ou d’animation (court ou long-métrage, unitaire ou série). Le projet proposé doit être écrit ou co-écrit par un ressortissant d’un Etat ou gouvernement francophone du Sud, et être tourné en français.

Le Fonds est financé par les contributions des Etats et gouvernements bailleurs de fonds membres de l’OIF. Celle-ci versera les subventions aux projets sélectionnés par la Commission de sélection, laquelle sera présidée par TV5MONDE, qui acquerra les droits de diffusion des œuvres sélectionnées pour sa plateforme francophone mondiale et gratuite TV5MONDEplus.

Le gouvernement du Canada, premier contributeur, avait donné son accord pour qu’un montant de 500 000 dollars canadiens octroyé à l’OIF en 2020 soit réaffecté au fonds pour l’année 2021.

La commission est composée de 6 membres, 3 permanents et 3 professionnels : un représentant de l’OIF, deux représentants de TV5MONDE, un professionnel désigné par le gouvernement du Canada pour l’année en cours, deux professionnels ressortissants d’un Etat francophone du Sud.

La réunion de la commission de sélection se tient en juillet sachant qu’un maximum de 50 dossiers sont examinés à chaque session. Les dossiers doivent être déposés exclusivement par voie électronique sur l’espace professionnel du site Images francophones.